У безработного жителя города Гуково нашли 14 кг «травки»

СЕГОДНЯ 11:57 2019-01-31T12:01:33+03:00

Теперь он фигурант уголовного дела

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В городе Гуково под следствием оказался местный житель, которого считают причастным к торговле наркотиками. Согласно версии правоохранительных органов, 52-летний мужчина организовал в квартире хранилище, где фасовал «травку».

- Доставленный в отдел для дальнейшего разбирательства гражданин отказался как-либо пояснять факт обнаружения в его жилище подготовленных для продажи 14 килограммов наркотиков растительного происхождения, - пояснили стражи порядка.

В отношении безработного возбуждено уголовное дело. Его подозревают в приготовлении к продаже наркотиков в особо крупном размере, что грозит ему серьезным сроком - до 20 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Кагальницком районе под следствием оказался 41-летний местный житель. Он прятал 2 кг марихуаны в банках.

ИСТОЧНИК KP.RU