2019-01-31T12:01:33+03:00
Происшествия

У безработного жителя города Гуково нашли 14 кг «травки»

Теперь он фигурант уголовного дела
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В городе Гуково под следствием оказался местный житель, которого считают причастным к торговле наркотиками. Согласно версии правоохранительных органов, 52-летний мужчина организовал в квартире хранилище, где фасовал «травку».

- Доставленный в отдел для дальнейшего разбирательства гражданин отказался как-либо пояснять факт обнаружения в его жилище подготовленных для продажи 14 килограммов наркотиков растительного происхождения, - пояснили стражи порядка.

В отношении безработного возбуждено уголовное дело. Его подозревают в приготовлении к продаже наркотиков в особо крупном размере, что грозит ему серьезным сроком - до 20 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Кагальницком районе под следствием оказался 41-летний местный житель. Он прятал 2 кг марихуаны в банках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Денежные выплаты федеральным льготникам с 1 февраля 2019 в Ростове-на-Дону: размер индексации
В Ростовской области ищут 69-летнего пенсионера
Модель Валентина Расулова проиллюстрировала призыв к участию в «Мисс Россия» видео с глубоким декольте
«Сама роскошность»: Татьяна Котова опубликовала эротичное фото в постели
«Я против того, чтобы цепляться за мужчину»: Беременная Виктория Лопырева рассказала свою правду об отношениях
«Много ретуши на фото»: Фанаты осудили звезду Playboy Марию Лиман за не по погоде раскрытую грудь
В Шахтах из-за угроз Интернет-террористов школы распустили на два дня
Врачи вернулись: В Ростове-на-Дону информация о бомбе в детской больнице не подтвердилась
В Ростовской области осудили контрабандистов, которые проложили трубопровод для перекачки бензина
По маршруту "Ростов - Москва" открылся дополнительный авиарейс
«Ростелеком» поддержал региональный конкурс журналистов «Искра Юга»
"Элитная" пицца с плесенью попалась ростовчанину в гипермаркете
В Морозовском районе чиновница незаконно перечисляла деньги казачьему обществу, где работал супруг
В «Платове» полиция не пустила пьяного дебошира на рейс Ростов-на-Дону — Екатеринбург
Ростовчанин подтянулся на высоте 60 метров с гирей на поясе
Зимняя математическая школа ЮФУ: где и когда проходит
Соцсети: житель Ростова-на-Дону пожаловался на горы мусора у остановки на Малиновского
Жителя Таганрога приговорили к девяти годам за убийство и расчленение 78-летней матери
Ветеринары ищут новых хозяев: в лечебнице Ростова-на-Дону бросили кота Барсика
Житель Ростова-на-Дону пожаловался на ржавую маршрутку
В Ростовской области появится лесопарковый пояс
В Ростовской области задержали фуры с тоннами свиного жира и мяса птицы без документов
В Ростове-на-Дону судебного пристава приговорили к условному сроку за служебный подлог
В Ростове-на-Дону вор ножницами разрезал окно, чтобы украсть мясорубку
Городская электричка в Ростове-на-Дону: в 2018 году было перевезено около 147 тысяч пассажиров
Жителя Волгодонска приговорили к семи годам за убийство знакомого из ревности
Директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Сергей Саенко покинул свой пост