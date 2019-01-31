2019-01-31T12:34:41+03:00
Происшествия

В Ростовской области осудили контрабандистов, которые проложили трубопровод для перекачки бензина

На скамье подсудимых предстали пять человек
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Донецке (Ростовская область) вынесли приговор местным жителям, которых признали виновными в контрабанде ГСМ. Согласно официальной версии, еще в 2015 году они проложили нелегальный трубопровод, чтобы перекачивать бензин марки АИ-92 из России в Украину. Но об этом узнали сотрудники регионального ФСБ.

- В результате осмотра места происшествия оперативники обнаружили и изъяли около 35 тысяч литров бензина, - пояснили в правоохранительных органах. - Стоимость контрабандного груза по оценкам экспертов составила более миллиона рублей.

Донецкий городской суд признал их виновными, приговорив к наказанию в виде лишения свободы сроком от четырех до семи с половиной лет с отбыванием в колониях строгого режима. Приговор вступил в законную силу

ИСТОЧНИК KP.RU

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