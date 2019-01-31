2019-01-31T13:40:11+03:00
Общество

В Шахтах из-за угроз Интернет-террористов школы распустили на два дня

О внеплановых каникулах заявили в мэрии города
Ольга ГОПАЛО
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О внеплановых каникулах заявили в мэрии города.О внеплановых каникулах заявили в мэрии города.Фото: Ольга Крыльцова
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В среду, 30 января, в городе Шахты Ростовской области электронное письмо от Интернет-террористов сообщило о заминировании одной из школ города. Однако какой именно, «минер» не сообщил. В результате учеников всех 39 учебных заведений, а это около 21 тысячи человек, распустили по домам. Официальная причина - обработка зданий против гриппа. К семи часам вечера того же дня правоохранители проверили каждую школ и ничего опасного не обнаружили. Однако чиновники местной мэрии приняли решение сделать и следующий день - 31 января, не учебным.

- Решение принято с учетом того, что в настоящее время продолжают поступать сообщения об угрозе взрыва в зданиях школ города, - добавили в местной администрации. - И в целях обеспечения безопасности, пребывание обучающихся в школах запрещается до момента выявления источника угроз.

Известно, что все городские школы в ночное времянаходятся под усиленной охраной, в том числе и с привлечением казачьей и добровольной народной дружины.

В свою очередь горожан просят обращать внимание на бесхозно оставленные сумки, пакеты, мешки, ящики, автотранспорт, припаркованный вблизи жилых домов. А до прибытия наряда полиции просьба обеспечить сохранность обнаруженных вещей, не принимая самостоятельных мер обезвреживания.

Напомним, 31 января сообщения о «минировании» получили в учебных учреждениях Ростова-на-Дону и больнице Азова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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