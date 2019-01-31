2019-01-31T14:00:07+03:00
Общество

«Много ретуши на фото»: Фанаты осудили звезду Playboy Марию Лиман за не по погоде раскрытую грудь

Поклонники уже неделю поздравляют красавицу днем рождения
ГОШЕВ Игорь
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Красавица отметила день рождения по спортивному. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Красавица отметила день рождения по спортивному. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Сколько времени вас поздравляют с днем рождения друзья и близкие? А вот звезду Playboy из Ростова-на-Дону почти неделю. Красавица отметила четверть века, но продолжает принимать комплименты и добрые пожелания, в том числе от подписчиков своего Инстаграм.

Одно из последних ее фото сделано в десятках километрах от Москвы, где модель каталась на сноуборде. На снимке Мария в сексуальном комбинезоне, которые едва прикрывает ее перси. Сексуальная брюнетка держит в руках торт со свечками.

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Какой у Вас был самый незабываемый подарок на День Рождения
6949 отметок «Нравится»85 комментариевInstagram

- Какой у Вас был самый незабываемый подарок на День Рождения, - спросила Лиман у подписчиков. - Я обрела настоящих друзей. Очень скоро Вас с ними познакомлю. И да... Для тех, кто очень настойчиво интересовался моим возрастом ставлю в известность: я задула 25 свечей.

Поклонники оставили такие комментарии «Само очарование», «Ненаглядная», «Классные клубнички, милая » и «Сияй всегда». Но были и те, кто пожурил модель: «Много ретуши на фото» и «Зачем зимой в Москве в день рождения раздеваться?».

ИСТОЧНИК KP.RU

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