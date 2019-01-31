«Я против того, чтобы цепляться за мужчину»: Беременная Виктория Лопырева рассказала свою правду об отношениях

СЕГОДНЯ 14:34 2019-01-31T14:34:13+03:00

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Правда, как известно, у каждого своя, а истина - по середине. Вот уже несколько месяцев хейтеры атакуют Инстаграм самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой из Ростова-на-Дону после того, как вся страна узнала имя отца ее будущего ребенка. Оказалось, что он мужчина с прошлым - у него двое маленьких детей. Все это время Виктория хранила молчание, но все же решила высказаться по теме.

- Тем, кто радостно строчит комменты про то, что ОН меня бросит, хочу сказать: никогда не надо бояться остаться одной. Если он хочет уйти - пусть уходит и освобождает место рядом с вами. Все эти ваши «бумеранги» и прочее - звучит смешно, - написала красавица в своем микроблоге. - Любовь - это чувство свободных людей и тем оно прекрасно. Ни один штамп, ни дети не удержат рядом с тобой мужчину, если ему с тобой скучно. И речь не только о сексе. Бывает, живут годами, а поговорить не о чем.

Причина этому, по мнению Виктории, в навязанных обществом рамок и условностях. Именно они заставляют людей бояться сделать тот самый шаг, который, возможно, сделает их обоих счастливыми.

lopyrevavika За эти дни я чего только уже не прочитала.

- Просто надо быть честными хотя бы в отношении самих себя, добавила она. - Все в этом мире относительно, и никто из нас не может судить о жизни другого человека. Мы все люди , и каждый из нас хочет быть счастливым ,но вот понятие счастья, пожалуй, у всех разное. Я против того, чтобы цепляться за мужчину просто из страха : «а что же люди скажут?». А ведь людям, по большому счету, наплевать, счастливы вы или нет, им просто нужен повод пообсуждать. По мне, так лучше быть одинокой, чем вдвоем в одиночестве.

В заключении своего поста будущая мамочка пожелала всем добра и любви. Откровенность модели оценили почти 60 тысяч подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU