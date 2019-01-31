«Сама роскошность»: Татьяна Котова опубликовала эротичное фото в постели

СЕГОДНЯ 14:46 2019-01-31T14:46:07+03:00

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«Мисс Россия» Татьяна Котова вновь восхищает поклонников своей красотой. Вот и на этот раз красавица опубликовала свое очередное фото, которое оценили уже три десятка тысяч Интернет-пользователей.

На снимке Татьяна лежит в постели и с томным взглядом держит в руках трубку от стационарного телефона. Подписчики не удержались и осыпали свою любимицу комплиментами: «Сама роскошность», «Супер фото», «Очень красиво» и «Просто шикарна».

kottova Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой.

Но Татьяна поддерживает имидж умной блондинки. А потому делится с поклонниками и своими высказываниями.

- Очень нравится высказывание Махатма Ганди: «Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь. Как сильно бы мы не пытались не зависеть от мнения других, все равно оно задает нам общее направление, по которому мы движемся. Каждый раз, когда новый человек входит в нашу жизнь, нужно помнить об этом», - написала она пост к фото.

Подписчики поблагодарили ее за цитату, резюмировав: «Очень правильное высказывание».

ИСТОЧНИК KP.RU