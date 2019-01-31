Модель Валентина Расулова проиллюстрировала призыв к участию в «Мисс Россия» видео с глубоким декольте
Модель Валентина Расулова из Ростова-на-Дону призвала подписчиков не бояться и попробовать свои силы на конкурсе «Мисс Россия». Когда-то сама ростовчанка также участвовала в нем и вошла в ТОП-10 самых красивых девушек страны. После этого модель отправилась на международный конкурс «Мисс Интерконтиненталь» и на нем со сломанной ногой на 13-сантиметровых каблуках дала фору всем мировым красавицам.
Свой нынешний призыв она сопроводила сексуальным видео. Его уже посмотрели больше 30 тысяч человек
- У вас есть уникальный шанс стать участницей конкурса «Мисс Россия»! - написала Валентина. - Для меня это было отправной точкой. 16 февраля состоится традиционный открытый кастинг.
После этого она уточнила время и место, добавив: «с собой нужно иметь туфли на каблуке и раздельный купальник».
Кроме того, красавица озвучила требования к претенденткам на самое почетной звание России: возраст от 18 до 23 лет, рост от 173 сантиметров, отсутствие детей, мужа и татуировок, а также фото и видео эротического характера.
По ее словам, лучшие смогут войти в состав финалисток.
ИСТОЧНИК KP.RU