Модель Валентина Расулова проиллюстрировала призыв к участию в «Мисс Россия» видео с глубоким декольте

СЕГОДНЯ 15:06 2019-01-31T15:06:46+03:00

Ролик модели уже посмотрели три десятка тысяч человек. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.

Ролик уже посмотрели три десятка тысяч человек

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Модель Валентина Расулова из Ростова-на-Дону призвала подписчиков не бояться и попробовать свои силы на конкурсе «Мисс Россия». Когда-то сама ростовчанка также участвовала в нем и вошла в ТОП-10 самых красивых девушек страны. После этого модель отправилась на международный конкурс «Мисс Интерконтиненталь» и на нем со сломанной ногой на 13-сантиметровых каблуках дала фору всем мировым красавицам.

Свой нынешний призыв она сопроводила сексуальным видео. Его уже посмотрели больше 30 тысяч человек

- У вас есть уникальный шанс стать участницей конкурса «Мисс Россия»! - написала Валентина. - Для меня это было отправной точкой. 16 февраля состоится традиционный открытый кастинг.

rasulova_valentina Мисс Россия У вас есть уникальный шанс стать участницей конкурса Мисс Россия

После этого она уточнила время и место, добавив: «с собой нужно иметь туфли на каблуке и раздельный купальник».

Кроме того, красавица озвучила требования к претенденткам на самое почетной звание России: возраст от 18 до 23 лет, рост от 173 сантиметров, отсутствие детей, мужа и татуировок, а также фото и видео эротического характера.

По ее словам, лучшие смогут войти в состав финалисток.

ИСТОЧНИК KP.RU