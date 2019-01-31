2019-01-31T15:15:18+03:00
Общество

В Ростовской области ищут 69-летнего пенсионера

Мужчина пропал еще 16 января
Ольга ГОПАЛО
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Мужчина пропал еще 16 января. Фото: Лиза Алерт Юг.Мужчина пропал еще 16 января. Фото: Лиза Алерт Юг.
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В Ростовской области в розыск объявлен 69-летний мужчина. Известно, что Борис Розов исчез 16 января этого года в городе Волгодонске. После этого никто не знает, где он может находиться.

- В тот день на нем была коричневая куртка с белым меховым воротником, штаны цвета хаки, черная вязанная шапка и черные зимние ботинки, - рассказали волонтеры, которые в настоящее время занимаются поисками пенсионера. - Рост Бориса Владимировича 164 сантиметра, он худощавого телосложения, волосы седые, стрижка короткая, глаза зеленые.

Кроме того, у него есть и особые приметы: отсутствует треть фаланги на указательном пальце правой руки.

Поисковики просят дончан не проходить мимо чужой беды, и, если вы встретите этого мужчину, позвонить по телефонам, номера которых указаны ниже.

АЛЛО!

Звоните 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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