СЕГОДНЯ 15:24 2019-01-31T15:24:35+03:00

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Денежные выплаты федеральным льготникам с 1 февраля 2019 в Ростове-на-Дону: размер индексации. Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда в Ростовской области.

Специалисты говорят, что с началом последнего зимнего месяца ежемесячная денежная выплата вырастет на 4,3 процента. На Дону ее получают 443,5 тысячи федеральных льготников. В эту категорию в числе прочих входят Герои Социалистического Труда, Герои Советского Союза, ветераны боевых действий, инвалиды и подвергшихся воздействию радиации граждане.

Известно, что в этом году на выплату предусмотрено 13,4 миллиарда рублей.

Также на тот же процент будет проиндексирован и набор социальных услуг. Теперь он составит 1 121,42 рубля. В Пенсионном фонде Дона напомнили, что имеющие право на ее получение федеральные льготники могут выбирать - получать ли соцуслуги деньгами или в натуральной форме. Замена может быть и частичной.

ИСТОЧНИК KP.RU