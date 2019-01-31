СЕГОДНЯ 15:41 2019-01-31T15:42:42+03:00

Выясняем, где и когда пройдут отключения света 1 февраля 2019 в Ростове-на-Дону. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда пройдут отключения света 1 февраля 2019 в Ростове—на-Дону

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Отключение света 1 февраля 2019 в Ростове-на-Дону: где пройдут. Об этом сообщии энергетики. Известно, что отключения ожидаются в разных районах города, в том числе в Западном жилом массиве и на Чкаловском.

Специалисты говорят, что несколько часов, а то и дней там будут вестись плановые ремонтные работы, цель которых в будущем не допустить аварийных ситуаций.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света в Ростове-на-Дону*

1 февраля с 09:00 до 16:00:

- ул. Войкова 114-184, 136, 151-245, 197, 199; ул. Железнодорожный Верхний Проезд 22-26, 49-53, 73-93; ул. Железнодорожный Нижний проезд 91-101, пер. Жемчужный 39-49, 44-48; пер. Зарядный 80-90, 95-99; ул. Набережная 281-293; пер. Невысокий Спуск 20, 22; ул. Портовая 317-381; пер. 1-й Поселковый 1-5, 2-10, 63; пер. Рабфаковский 1-3, 2-6, 20-26; пер. Туристский 5-10, 6-12; ул. Циолковского 131, 131А, 131Б; пер. Яркий 5-35, 24-36

1 февраля с 09:00 до 17:00:

- пер. Беломорский 1-33; ул. Киргизская 21, 21А.

С 1 по 15 февраля с 09:00 до 17:00:

- ул. Шатурская 23-55, 18-42; ул. Волгостроевская 1-35, 2-42; ул. Кржижановского 77-115, 96-130; пер. Гельца 1-19, 2-16; пер. Марины Расковой 1-11, 2-14; ул. Герцена 87-135; ул. Якуба Колоса 1-7, 2-8; пер. Марины Расковой 13-19, 16-24; ул. Владиленская 185-203, 126-136; пер. Конный 11-21, 20-32

С 1 по 28 февраля с 09:00 до 17:00:

- ул. Украинская 106-150, 127-167; ул. Амурская 1-23, 2-24; ул. Крамоторская 1-19, 2-26; ул. Вятская 1-23, 2-44; пер. Мезенский 48-78, 1-15, 107-113; пер. Магаданский 1-17, 2-12; пер. Ангарский 1-9, 2-6; ул. Георгиевская 1-17; пер. Самарский 43-59, 72-98; пер. Ильменский 77-95, 74-94; пер. Волочаевский 77-97, 76-96; пер. Суржский 71-91, 80-100; пер. Клязьменский 79-101.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU