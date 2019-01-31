2019-01-31T16:06:20+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону на улице Казахской образовался коммунальный "гейзер"

Едущие мимо водители думают воспользоваться им для мытья машин
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Стоп-кадр из видео группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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Сегодня днем, 31 января, в Ростове на улице Казахской произошла коммунальная авария: из разрытой рабочими ямы в небо забила струя воды. Очевидцы сообщают, что "гейзер" по высоте достает до третьего этажа. Видео "фонтана" попало в социальные сети.

- Можно искупаться, машину помыть... - комментирует за кадром оператор ролика. - Хорошо, мороза хоть нету.

Фонтан на Казахской - 31.01.19. Это Ростов-на-Дону!

Коммунальщики уже занялись данной проблемой, а местные жители назвали Казахскую "улицей фонтанов".

Напомним, прошлый пик активности коммунальных гейзеров пришелся на сентябрь 2018 года. Тогда сообщения о них появлялись в соцсетях почти каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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