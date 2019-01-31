2019-01-31T16:13:34+03:00
Общество

В колониях Ростовской области средняя зарплата осужденных выросла на 13%

Такие цифры озвучили на расширенном заседании службы исполнения наказания донского региона
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Цех по сборке сухих пайков в одной из колоний Ростовской областиЦех по сборке сухих пайков в одной из колоний Ростовской областиФото: ГУФСИН по РО
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Донские заключенные стали получать больше. Средняя зарплата выросла на 13 процентов (с 216 рублей в сутки до 244). Такие цифры были озвучены во время расширенного заседания коллегии ГУФСИН по РО, на котором подвели итоги деятельности ведомства в прошлом году.

По состоянию на конец декабря, в исправительных колониях и следственных изоляторах содержалось 17 тысяч человек (в 2017 году - 18,4 тысяч человек), в том числе: 4,9 тысяч осужденных отбывают наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 2,3 тысяч за кражу, 1,7 тысяч – за разбой и грабеж.

- Из 1744 осужденных, подавших ходатайства об условно-досрочном освобождении в 2018 году, освобождено – 642 человека, - сообщили в службе исполнения наказания.

Открытие и расширение на территориях учреждений производственных участков позволило увеличить на 8% численность спецконтингента, который привлекается к работе, а в целом увеличена рентабельность производственных мощностей на 7,22%.

В исправительной колонии Зверево работает цех по производству сосисок. Фото: ГУФСИН по РО

В исправительной колонии Зверево работает цех по производству сосисок.Фото: ГУФСИН по РО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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