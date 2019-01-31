2019-01-31T16:20:10+03:00
Общество

«Ваши ножки?»: Поклонники в восторге от третьей жены футболиста Дмитрия Тарасова

Подписчики очарованы моделью из Ростовской области
ГОШЕВ Игорь
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Подписчики очарованы моделью из Ростовской области. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.Подписчики очарованы моделью из Ростовской области. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.
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Третья жена футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова снова удивила поклонников. Несколько месяцев назад - летом прошлого года, Анастасия родила спортсмену дочку, но после родов очень быстро пришла в форму и теперь радует поклонников своими снимками. Один из них в духе «молодая мама и ребенок». На фото модель держит на руках девочку, при этом сама она в коротеньких шортиках, которые только подчеркивают красоту ее стройных ног.

- Ваши ножки? - задал неожиданный вопрос один из поклонников.

kostenko.94kostenko.94
Ребята, сегодня хочу написать пост - рекомендацию
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Но больше подписчиков удивил пост девушки, который сопровождал картинку. В своей публикации Анастасия рассказала о чудо-приборе, который по ее мнению убивает вирусы и микроорганизмы с эффективностью до 99 процентов. Однако поклонники предупредили: «Собираетесь из ребенка сделать тепличное растение?», «Чтобы у ребенка тренировалась иммунная система, он должен сталкиваться с вирусами и бактериями. При стерильных условиях детки слабые» и «Все хорошо в меру. Влажная уборка, и проветривание творят чудеса».

Однако Анастасия пока никак не прокомментировала подобные посты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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