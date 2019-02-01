2019-02-01T09:58:54+03:00
Общество

Проверка завершена: все сообщения о заминировании в Ростовской области оказались ложными

Теперь спецслужбы ищут хулиганов
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростовской области завершена массовая проверка сообщений о заминировании (по одним данным, их было около 100, по другим - 300). Все они оказались ложными.

- Специалисты служб экстренного реагирования завершили проверку социальных и административных объектов, информация о наличии взрывных устройств не подтвердилась, - сообщили в региональном правительстве.

Напомним, электронные письма с угрозами стали поступать в ведомства днем 31 января. Были эвакуированы сотрудники и посетители правительства, мэрии, торговых центров, а также педагоги и ученики школ. К проверкам были привлечены кинологи с собаками, тренированными на поиск взрывных устройств.

Известно, что хулиганов пока не задержали, а сами письма поступали через иностранное государство, потому в поисках участвуют и специалисты в информационных технологиях.

Если правонарушителей задержат, то им грозит крупный штраф (от 500 до 700 тысяч рублей) или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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