«ЭР-Телеком» обеспечил интернетом завод «Еврокорм» в Ростовской области

СЕГОДНЯ 10:47 2019-02-01T10:47:09+03:00

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Национальный телеком-оператор АО «ЭР-Телеком Холдинг» завершил работы по подключению к высокоскоростному интернету производителя комбикормов «Еврокорм». Компания расположена в с. Волошино Ростовской области в 30 км от ближайшего узла связи. Оператор предоставил широкополосный радиодоступ на скорости 40 Мбит/с по технологии WiMAX.

Сложный рельеф местности, где расположен завод, потребовал организации двух радиорелейных пролетов. Дополнительный узел связи и первый пролет с радиусом действия до 32 км был установлен в слободе Родионово-Несветайская. Второй, радиусом до 8 км обеспечил ретрансляцию сигнала до предприятия.

«Наша компания производит современные жидкие корма для молочной промышленности. Мы продвигаем новый подход к кормлению с/х животных и демонстрируем клиентам путь к рентабельному животноводству. Интернет, организованный на территории завода, открыл дополнительные перспективы - для увеличения производства и расширения штата в 2,5 раза. Спасибо «ЭР-Телеком» за гибкий, высокотехнологичный подход к решению телекоммуникационных задач малого бизнеса», - комментирует Игорь Ермаков, директор ООО «Еврокорм».

ИСТОЧНИК KP.RU