2019-02-01T11:06:22+03:00
Общество

В Таганроге новый руководитель следственного отдела

На должность назначен Руслан Багмут
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Таганроге на должность руководителя следственного отдела назначен Руслан БагмутВ Таганроге на должность руководителя следственного отдела назначен Руслан БагмутФото: СУ СК России по РО
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В Таганроге вакантное место руководителя следственного отдела занял Руслан Багмут. Как говорится в официальном сообщении следкома, 35-летний подполковник юстиции имеет большой опыт работы.

- До поступления на службу в следственное управление около четырех лет работал в органах прокуратуры, - поясняет ведомство. - В сентябре 2007 года принят в должности старшего следователя, работал заместителем руководителя отдела по городу Батайск, до настоящего времени исполнял обязанности начальника отдела по Таганрогу.

Награжден медалью «За безупречную службу» III и II степени, медалью «300 лет первой следственной канцелярии» и медалью «За службу закону».

ИСТОЧНИК KP.RU

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