2019-02-01T11:26:59+03:00
Происшествия

Под Ростовом сел на мель сухогруз «Lev Soldatov»

Во время происшествия никто не пострадал
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото:www.vesselfinder.comФото:www.vesselfinder.com
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В пятницу, 1 февраля, в 10:25 в службы экстренного реагирования Ростовской области поступило сообщение о посадке на мель сухозгруза (флаг Монголии). «Lev Soldatov» двигался по маршруту – нейтральный воды Черного моря - порт «Ростов-на-Дону» под загрузку, а ЧП произошло на Елизаветинском перекате Дона.

- Он находится за пределами судового хода, то есть ход не перекрыт, - пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Во время происшествия никто не пострадал, розлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды не произошло. На помощь направлены два буксира.

Напомним, накануне на 3 - м колене Азово - Донского морского канала сел на мель сухогруз, который следовал из Турции в Азов. В течение трех часов буксиры сняли его с мели (обошлось без повреждений), после чего он направился в порт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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