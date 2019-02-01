В Ростове-на-Дону к восьми годам приговорили мужчину, который зарезал знакомого в сарае

СЕГОДНЯ 11:37 2019-02-01T11:37:58+03:00

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В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону вынесли приговор мужчине, который обвинялся в убийстве. Жертвой стал его хороший знакомый, а виной всему - алкоголь.

- Как установлено судом, 20 октября 2017 года в сарае, в ходе совместного распития спиртных напитков, на почве ссоры с потерпевшим, гражданин нанес знакомому множественные удары ножом, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - После чего поджег полимерную папку и кинул ее в сторону лежащего на кровати потерпевшего.

Несчастного доставили в больницу, но травмы оказались смертельными. В тот же день он скончался в медицинском учреждении от обильной кровопотери. Его обидчика удалось задержать. Приговор суда - восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. У подсудимого есть право обжаловать это решение.

ИСТОЧНИК KP.RU