2019-02-01T11:50:41+03:00
Происшествия

В Шахтах к шести годам приговорили мужчину, стрелявшего из травматического пистолета в полицейского

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Прокуратура сообщила об обвинительном приговоре в отношении жителя города Шахты, который, согласно официальной версии, стрелял в стража правопорядка.

- Установлено, что 25 апреля прошлого года сотрудники в составе следственно-оперативной группы прибыли к домовладению для проверки причастности гражданина к совершению ряда краж, - рассказали в надзорном ведомстве. - Подсудимый с приятелем решили скрыться на автомобиле. Проехав 500 метров, транспортное средство заглохло и перестало заводиться, тогда злоумышленники стали убегать в разные стороны.

Когда один из стражей порядка догнал подсудимого, то завязалась борьба, в ходе которой подозреваемый достал травматический пистолет и выстрелил. Приговор - шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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