В Шахтах к шести годам приговорили мужчину, стрелявшего из травматического пистолета в полицейского
Прокуратура сообщила об обвинительном приговоре в отношении жителя города Шахты, который, согласно официальной версии, стрелял в стража правопорядка.
- Установлено, что 25 апреля прошлого года сотрудники в составе следственно-оперативной группы прибыли к домовладению для проверки причастности гражданина к совершению ряда краж, - рассказали в надзорном ведомстве. - Подсудимый с приятелем решили скрыться на автомобиле. Проехав 500 метров, транспортное средство заглохло и перестало заводиться, тогда злоумышленники стали убегать в разные стороны.
Когда один из стражей порядка догнал подсудимого, то завязалась борьба, в ходе которой подозреваемый достал травматический пистолет и выстрелил. Приговор - шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Решение не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU