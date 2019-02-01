2019-02-01T11:59:17+03:00
Общество

Погода на выходные 2-3 февраля 2019 в Ростове-на-Дону: будет плюсовая температура и без дождей

Выясняем, какая будет погода в Ростове-на-Дон в ближайшие выходные 2-3 февраля 2019
Ольга ГОПАЛО
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В выходные синоптики обещают плюсовые температуры и без дождей. Фото: ГОПАЛО Ольга.В выходные синоптики обещают плюсовые температуры и без дождей. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Погода на выходные 2-3 февраля 2019 в Ростове-на-Дону: будет плюсовая температура и без дождей. Об этом рассказали синоптики.

Так, еще в пятницу, 1 февраля, в дневные часы ожидается до плюс одного градуса тепла, при этом будет дуть сильный ветер, скорость которого составит временами будет достигать одиннадцати метров в секунду, из-за чего будет ощущаться гораздо холоднее. Есть информация и о дожде, который может пойти во второй половине дня.

Однако ближайшие выходные, обещают быть хмурыми, но без осадков. Так в субботу, 2 февраля, в дневные часы на столбиках уличных термометров закрепится температура от нуля до плюс одного градуса. Ветра практически не будет - до трех метров в секунду. А вот на следующий день, в воскресенье, 3 февраля, потеплеет до плюс четырех выше нуля.

Сила ветра не изменится, а атмосферное давление все эти дни будет значительно выше нормы - до 766 миллиметров ртутного столба. При этом до середины следующей рабочей недели метеорологи обещают сильный туман, видимость при котором составит менее километра, а температур воздуха - от минус одного до плюс трех градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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