В Ростове-на-Дону планируют запустить авиарейс с Калининградом

СЕГОДНЯ 12:06 2019-02-01T12:07:54+03:00

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В планах авиакомпании "Азимут" (базового перевозчика ростовского аэропорта Платов) открыть рейс из донской столицы в Калининград. Об этом сообщает сайт "Ростов-Транспорт". Источник опубликовал предварительное расписание данного направления: вылет из Ростова по средам и воскресеньям в 10:00, прибытие в Калининград в 13:25 по местному времени. Обратный вылет в 14:10 и прилет в Ростов в 19:45. При этом самолет будет делать промежуточную посадку в Калуге, что дает возможность говорить об открытии сообщения "Ростов — Калуга".

Начало полетов запланировано на 31 марта. Продажа билетов еще не стартовала.

Напомним, ранее "КП" сообщала об открытии дополнительного авиарейса по направлению "Ростов - Москва". Еще один борт будет летать по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

ИСТОЧНИК KP.RU