Милое пополнение: зоопарк Ростова-на-Дону показал снимки малыша гуанако и миниатюрных пони

СЕГОДНЯ 12:06 2019-02-01T12:08:41+03:00

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Зоопарк Ростова-на-Дону похвастался милым пополнением. В конце прошлого года родилась малышка Адель. Родители гуанако - папа Принц и мама Эмма.

- Зоологи создали пару в 2017 году и уже через год смогли получить потомство, - говорится в официальном сообщении зоопарка. - Сейчас малышка питается молоком матери, но в конце весны перейдет на взрослый рацион.

А вот новыми животными стали миниатюрные пони Памела и Сонечка. Рост этих крошек - всего 75 см.

Напомним, в зоопарке содержатся свыше 5000 животных, относящихся к более 400 видам, в том числе азиатские слоны, жираф, львы, тигры, карликовый бегемот, большая группа копытных животных, а также редкие животные Кавказа (дагестанский тур, безоаровая коза) и человекообразные обезьяны.

Пони. Фото: зоопарк Ростова

ИСТОЧНИК KP.RU