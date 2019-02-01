«Пью кокосовую воду и стала есть мясо»: Беременная Виктория Лопырева рассказала о своем питании

СЕГОДНЯ 12:16 2019-02-01T12:16:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Самая сексуальная блондинка из Ростова-на-Дону Виктория Лопырева раскрыла подписчикам свое меню во время беременности. После того, как красавица стала делиться лайфхаками из своей жизни в интересном положении, подписчиков у нее только прибавилось.

- До беременности я думала, что поправлюсь, когда буду ждать ребенка, - честно призналась модель. - Плохим аппетитом я не страдаю, много двигаюсь, поэтому всегда в форме. Так получилось, что на начальном сроке я много работала - выполняла обязанности посла ЧМ-2018, летая по разным странам. Кушать и спать мне было просто некогда, зато я все время пила много воды - хорошая привычка. И только осенью я задумалась о том, что беременная женщина как-то по особому должна за собой ухаживать. Стала плавать, много ходить пешком и выбирать специальные продукты для кожи, чтобы не было растяжек. До сих пор делаю массаж - хотя говорят нельзя уже. Пью кокосовую воду - она богата электролитами, и стала есть мясо, чтобы не падал гемоглобин.

Кроме того, Виктория призналась, что после «Мисс Россия» в 2003 году, когда она переехала в Москву, поправилась на десять килограммов. Свое слово сказала депрессия, которую модель заедала ненужными продуктами. Но после того, как девушка стала телеведущей, ей пришлось похудеть, так как экран добавляет плюс пять кило. Хотя, как признается Лопырева, даже будучи в теле, у нее не было отбоя от женихов.

ИСТОЧНИК KP.RU