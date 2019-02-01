Третья жена футболиста Тарасова: «Меня просто похитил на двое суток собственный муж»

СЕГОДНЯ 12:34 2019-02-01T12:34:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Интернете поклонники обсуждают пост, который опубликовала третья жена футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Не так давно модель из Ростовской области родила ему дочку, а теперь сообщила о своем «похищении»:

- Я никуда не потерялась, один телефон разрядился, второй на грани - отвечаю только курьерам и семье, что все в порядке, меня просто похитил на двое суток собственный муж, - подписала Анастасия фото, на котором стоит рядом с улыбающимся спортсменом.

На днях пара отметила годовщину своего венчания и, вероятно, Дмитрий решил сделать подарок возлюбленной. Поклонники поддержали молодых: «Родителям тоже нужно быть наедине». Но были и те, кто считает: слишком рано оставлять полугодовалую дочь на попечение родственников.

kostenko.94 Меня просто похитил на двое суток собственный муж

- Наша Милаша растет позитивным ребенком и в абсолютной искренней любви своих родителей и родственников, - ответила им анастасия. - А это высокий показатель, поскольку доча плачет очень редко, только когда кушать хочет и сейчас реакция на зубы. И когда есть рядом помощницы-бабушки, то никто вас не осудит, что вы раз в месяц уединитесь тотально с милым. Бабушкам только в радость, ведь внуков они любят еще больше: это плоть их детей. Не забывайте, что вы, помимо мамы, еще и жена. Это называется уметь совмещать несколько ролей.

ИСТОЧНИК KP.RU