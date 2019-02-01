2019-02-01T13:06:56+03:00
Общество

В Ростовской области вспышка бешенства: заразилась домашняя собака

Опасное заболевание выявили в селе Тихая Журавка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Чертковском районе вспышка бешенства. Опасное заболевание выявили в селе Тихая Журавка. Местный житель обратил внимание на домашнего пса, который стал странно себя вести, он отказался от еды и воды, появилось сильное слюнотечение и агрессивность. Когда собака скончалась, ветеринары приняли решение отправить патматериал на исследование в лабораторию. Результат подтвердил наихудшие опасения.

- Из лаборатории пришел ответ – при люминисцентной микроскопии у собаки диагностировано бешенство, - рассказали в областной станции по борьбе с болезнями животных. - По предварительным данным причиной заболевания стало отсутствие прививки у животного.

В селе началась массовая вакцинация животных, в ближайшее время в населенном пункте введут карантин.

Напомним, случай бешенства в Тихой Журавке стал вторым, зарегистрированным в Ростовской области с начала 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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