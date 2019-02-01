В Ростове-на-Дону испытывают уникальную установку, подготавливающую семена к проращиванию

СЕГОДНЯ 13:59 2019-02-01T13:59:30+03:00

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В Ростове-на-Дону разработали уникальную установку, подготавливающую семена к проращиванию. Ее авторы - команда инженеров ДГТУ. Как рассказали в вузе, лабораторные испытания показали: устройство положительно влияет на семена, значительно улучшая не только их всхожесть, но и органические характеристики ростка. При этом методе ростки на два-три миллиметра толще в диаметре и на полсантиметра длиннее за тот же период прорастания. В самой установке заданы все необходимые для быстрого роста функции, а благодаря правильному освещению семечко, помещенное в специальный субстрат, реагирует так, как если бы оно находилось в почве на оптимальной для этого растения глубине.

Фото: пресс-служба ДГТУ

Известно, эта разработка – второй этап исследовательских работ и часть проекта «Создание высокотехнологического производства масштабируемых комплексов внесезонного интенсивного агрокультивирования с высокой степенью автоматизации и автономности».

Прямых аналогов подобной разработки не существует. По словам исследователей, есть схожие устройства, но они направлены на выращивание уже готовой рассады. Цель – создать модульную конструкцию для выращивания товарной рассады, которую можно будет продавать тепличным хозяйствам. Причем такая рассада будет защищена от различных болезней. В этом году будет подготовлена вся документация и изготовлен предпродажный образец.

ИСТОЧНИК KP.RU