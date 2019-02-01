2019-02-01T16:44:49+03:00
Общество

«Просто безумно красивая»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в эротичном платье рассказала, почему каждая должна носить корону

На этот счет у красавицы шесть собственных правил для каждой
ГОШЕВ Игорь
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«Почему каждая должна носить корону?» Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.«Почему каждая должна носить корону?» Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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«Мисс Россия» в откровенном платье решила поделиться с поклонниками мыслями на тему: «Почему каждая должна носить корону?». И озвучила шесть правил, которые сделают девушек самыми-самыми.

Во-первых, самообладание. Модель пояснила, что его терять нельзя, так как выходящие из себя люди однажды могу забыть снаружи ключ или вовсе остаться на пороге одни, без зрителей и внутренней точки опоры. А вот умение сохранять рассудок спокойным не раз может спасти.

Во втором правиле Котова описывает легкость.

- Легче к себе, легче к окружающему миру, - пишет красавица. - Возможно, не сразу все упадет в руки. Возможно, придется ждать, терпеть, смиряться или драться. Не стоит становиться угрюмой и свирепой, важно успокоить себя фразой «да и ладно, все будет».

Кроме того, нужно читать, чтобы развивать чувство юмора, быть красивой, не стесняться быть доброй и не навязываться.

kottovakottova
Каждая, абсолютно каждая из нас достойна носить корону
26995 отметок «Нравится»189 комментариевInstagram

- Уходим от тех мужчин, которые нас не любят и не целуют колени, руки, нос, не утыкаются в ухо, - прямо заявила Котова. - Уходим, даже если они мастерски прячут отсутствие чувств под комплименты, подарки и километровые обещания. Нам слишком многого стоит их нелюбовь, поэтому на время забудем о женственности и манерах и отчетливо-смачно шлем куда подальше.

Пост красавицы набрал почти 27 тысяч лайков. А поклонники поблагодарили Татьяну не только а советы, но и прокомментировали фото: «Просто безумно красивая».

ИСТОЧНИК KP.RU

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