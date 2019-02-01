«Просто безумно красивая»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в эротичном платье рассказала, почему каждая должна носить корону
«Мисс Россия» в откровенном платье решила поделиться с поклонниками мыслями на тему: «Почему каждая должна носить корону?». И озвучила шесть правил, которые сделают девушек самыми-самыми.
Во-первых, самообладание. Модель пояснила, что его терять нельзя, так как выходящие из себя люди однажды могу забыть снаружи ключ или вовсе остаться на пороге одни, без зрителей и внутренней точки опоры. А вот умение сохранять рассудок спокойным не раз может спасти.
Во втором правиле Котова описывает легкость.
- Легче к себе, легче к окружающему миру, - пишет красавица. - Возможно, не сразу все упадет в руки. Возможно, придется ждать, терпеть, смиряться или драться. Не стоит становиться угрюмой и свирепой, важно успокоить себя фразой «да и ладно, все будет».
Кроме того, нужно читать, чтобы развивать чувство юмора, быть красивой, не стесняться быть доброй и не навязываться.
- Уходим от тех мужчин, которые нас не любят и не целуют колени, руки, нос, не утыкаются в ухо, - прямо заявила Котова. - Уходим, даже если они мастерски прячут отсутствие чувств под комплименты, подарки и километровые обещания. Нам слишком многого стоит их нелюбовь, поэтому на время забудем о женственности и манерах и отчетливо-смачно шлем куда подальше.
Пост красавицы набрал почти 27 тысяч лайков. А поклонники поблагодарили Татьяну не только а советы, но и прокомментировали фото: «Просто безумно красивая».
ИСТОЧНИК KP.RU