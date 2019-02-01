2019-02-01T16:53:36+03:00
Спорт

ФК "Ростов": расписание матчей на март 2019 года

Расписание матчей ФК "Ростов" на март 2019: дата, время
Виктор ГОВОРОВ
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Первый матч в 2019 году "желто-синие" проведут против "Краснодара"Первый матч в 2019 году "желто-синие" проведут против "Краснодара"Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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1 февраля Российская Премьер-лига опубликовала расписание матчей ФК "Ростов" на март 2019 года.

24 февраля (воскресенье)

Матч 1/4 финала Кубка России 2018/2019 гг.

«Ростов» - «Краснодар» 19.00

18-й тур

3 марта (воскресенье)

"Енисей" - "Ростов" 14.00

19-й тур

11 марта (понедельник)

"Ростов" - "Арсенал" 19.30

20-й тур

16 марта (суббота)

"Рубин" - "Ростов" 16.30

21-й тур

30 марта (суббота)

"Ростов" - "Урал" 19.00

3, 4 апреля (среда, четверг)

Матчи 1/2 финала Кубка России 2018/2019 гг

Как сообщили rostov.kp.ru в пресс-службе РПЛ, расписание матчей последующих туров будет объявлено после жеребьевки 1/4 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Тем временем, сегодня, 1 февраля, стало известно, что ФК "Ростов" покинул основной защитник - исландец Сверрир Ингасон.

Интервью Валерия Карпина "Матч ТВ".

ИСТОЧНИК KP.RU

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