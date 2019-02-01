ФК "Ростов": расписание матчей на март 2019 года
1 февраля Российская Премьер-лига опубликовала расписание матчей ФК "Ростов" на март 2019 года.
24 февраля (воскресенье)
Матч 1/4 финала Кубка России 2018/2019 гг.
«Ростов» - «Краснодар» 19.00
18-й тур
3 марта (воскресенье)
"Енисей" - "Ростов" 14.00
19-й тур
11 марта (понедельник)
"Ростов" - "Арсенал" 19.30
20-й тур
16 марта (суббота)
"Рубин" - "Ростов" 16.30
21-й тур
30 марта (суббота)
"Ростов" - "Урал" 19.00
3, 4 апреля (среда, четверг)
Матчи 1/2 финала Кубка России 2018/2019 гг
Как сообщили rostov.kp.ru в пресс-службе РПЛ, расписание матчей последующих туров будет объявлено после жеребьевки 1/4 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Тем временем, сегодня, 1 февраля, стало известно, что ФК "Ростов" покинул основной защитник - исландец Сверрир Ингасон.
Интервью Валерия Карпина "Матч ТВ".
ИСТОЧНИК KP.RU
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