2019-02-01T16:56:36+03:00
Общество

«Мужика тебе надо»: Откровенное фото модели из Ростова-на-Дон вызвало возмущение в Сети

Звезда Playboy Мария Лиман примерила на себя костюм зайца
ГОШЕВ Игорь
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Это не самое откровенное фото модели. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Это не самое откровенное фото модели. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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В Инстаграм поклонники горячо обсуждают фотографии модели из Ростова-на-Дону Марии Лиман. Несколько лет назад девушка снялась в календаре популярного мужского журнала, и вот теперь решила примерить на себя костюм зайца. Правда, не обычного серого - который одевают детишки на утреннике в детском саду, а скорее такого, который бы понравился их папам. Из одежды на модели топик, трусики-стринги и заячьи ушки. Правда, свой новый образ Мария презентовала так:

- Что Вам приготовить на завтрак? Какое Ваше любимое блюдо? - спросила она подписчиков. - Я с детства обожаю картофельное пюре. Так же просто с ума схожу от тортиков и разных сладостей. И очень часто вспоминаю ростовскую шаурму. Это было лучшее.

liman_marialiman_maria
Что Вам приготовить на завтрак?
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В числе пожеланий звучали вареники с творогом и сырники.

- Милый зайка ! Вместо яиц нужно было пучок моркови положить, - для внешнего антуража посоветовал один из Интернет-пользователей модели.

Однако был и такой комментарий «Мужика тебе надо», что в прочем недалеко от истины - не так давно Мария развелась и теперь находится в поисках нового спутника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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