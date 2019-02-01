2019-02-01T17:08:30+03:00
Общество

«Хорошие зубки»: поклонники оценили улыбку известной пловчихи Юлии Ефимовой

Красотка опубликовала селфи из Калифорнии
ГОШЕВ Игорь
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Кажется, любую фотографию лидера российской сборной по плаванию Юлии Ефимовой поклонники рассматривают чуть ли не под лупой. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Кажется, любую фотографию лидера российской сборной по плаванию Юлии Ефимовой поклонники рассматривают чуть ли не под лупой. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
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Кажется, любую фотографию лидера российской сборной по плаванию Юлии Ефимовой поклонники рассматривают чуть ли не под лупой. То красавица-спортсменка опубликует фото в купальнике на дорожке в бассейне, то как она загорает на пляже или нежиться на солнышке где-нибудь на Бали. Но даже портретные фото не обходят стороной фанаты Юлии.

Вот и на этот раз поводом для очередных комплиментов стало селфи, сделанное - если судить по геолокации в ее Инстаграм, в Калифорнии. Прямо на пляже Ефимова радостно улыбается своим подписчикам. Те в долгу не остались: «Неземная красотка», «Само очарование», «Хорошие зубки» и «Ну зачем ты такая красивая? У меня сердце разрывается, глядя на тебя!».

pryanya93pryanya93
Beach day
20275 отметок «Нравится»115 комментариевInstagram

Были и пожелания:

- Юленька, красотка, - написал пловчихе из города Волгодонска Ростовской области один из фанатов, - удачи как в спортивной, так и в личной жизни.

Или вот: «Не забывайте родной язык: пишите на русском».

Пост с солнечным фото набрал больше 12 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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