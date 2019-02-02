В Новочеркасске на таксиста напали пассажиры с отверткой

СЕГОДНЯ 08:46 2019-02-02T08:47:53+03:00

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В полицию Новочеркасска обратился местный таксист, который попросил о помощи. На него напали пассажиры. Мужчина пояснил, что во время очередного заказа, подвозил двоих мужчин.

- Подъезжая к назначенному адресу, злоумышленники, угрожая ему отверткой, отобрали мобильные телефоны и магнитолу, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области.

Оперативный дежурный ориентировал на поиск подозреваемых все наряды полиции города, а прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы начали вместе с потерпевшим объезжали ближайшие кварталы. По горячим следам удалось найти нападавших, после чего стражи порядка доставили злоумышленников в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения – заключение под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU