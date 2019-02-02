В Ростове-на-Дону автобусы большой вместимости пустят к аэропорту Платов

СЕГОДНЯ 09:01 2019-02-02T09:01:04+03:00

Они будут ходить с интервалом в 40 минут

Изменить размер текста: A A

Автобусы большой вместимости выходят на маршрут № 700 «Ростов-на-Дону – аэропорт Платов». Как сообщает региональное правительство, «НефАЗы» вместимостью 44 посадочных места, оборудованные кондиционером, багажным отделением и электронным информационным табло, начнут перевозить пассажиров уже с 4 февраля.

- С Привокзальной площади Ростова-на-Дону автобусы большого класса будут отправляться с 6:40 до 21:20 с интервалом 40 минут, - пояснили в правительстве. - А вот в ночное время (с 22:00 до 06:00) каждый час будут курсировать автобусы малого класса.

Время в пути составит 1 час 10 минут. Стоимость проезда и схема движения маршрута не изменятся. Пассажиры смогут использовать как наличный, так и безналичный способ оплаты.

ВНИМАНИЕ!

По возникающим вопросам обслуживания маршрута № 700 можно обращаться по круглосуточным телефонам:

- диспетчерская ООО «ДОН-Авто»: (86350) 2-61-31, 8-989-622-77-35;

- диспетчерская служба министерства транспорта Ростовской области 8 (863) 253-57-27.

ИСТОЧНИК KP.RU