2019-02-02T09:36:47+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону запустили акцию «Фронтовое письмо нашим Героям»

Принять участие может каждый желающий
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове стартует акция "Фронтовое письмо нашим Героям"В Ростове стартует акция "Фронтовое письмо нашим Героям"Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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За две недели до 76-й годовщины со дня освобождения донской столицы от немецко-фашистских захватчиков в Ростове запустили патриотическую акцию «Фронтовое письмо нашим Героям». Принять участие может каждый желающий.

- Первый этап пройдет со 2 по 11 февраля, в это время участники пишут письма-поздравления ветеранам города, - сообщает администрация донской столицы. - С 12 по 14 февраля волонтеры вручают послания фронтовикам. Приветствуется творческий подход к оформлению писем-поздравлений с использованием элементов государственной символики России и георгиевских ленточек.

Более подробно с положением о проведении городской патриотической акции можно ознакомиться в официальной группе отдела по делам молодежи "Вконтакте" vk.com/molrostov.

ВНИМАНИЕ!

Прием писем осуществляется до 11 февраля 2019 включительно в Оргкомитете Акции по адресу: Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону:

г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 11, тел (863) 283-01-02, 283-01-03 эл. почта: mpol@rostov-gorod.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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