2019-02-02T10:18:56+03:00
Происшествия

Строила шестиэтажку без разрешения: жительница Ростове-на-Дону обманула покупателей квартир на 21 млн рублей

Обвиняемая успела продать 12 помещений
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Прокуратура распространила официальное сообщение о направлении в суд уголовного дела в отношении местной жительницы. 30-летнюю женщину обвиняют в предпринимательской деятельности без лицензии с "извлечением дохода в особо крупном размере".

По версии следствия, ростовчанка, имея в собственности земельный участок по улице Инструментальная, решила построить жилой дом. Оформлять документы она не стала, а контролирующие органы упустили момент, когда на участке рабочие начали возводить многоэтажку.

- В период времени с 2011 по 2012 год она осуществила реализацию двенадцати лицам квартиры и нежилые помещения, от чего извлекла доход в особо крупном размере на общую сумму свыше 21 млн рублей, - пояснили в прокуратуре Ростовской области.

На данный момент строительство дома заморожено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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