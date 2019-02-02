В Ростове-на-Дону на Пацаева жители завалили мусором машину

СЕГОДНЯ 11:47 2019-02-02T11:50:11+03:00

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На Северном местные жители наказали автомобилиста, который припарковал машину частично на проезжей части. Иномарку превратили в елку, развесив на стеклах бокового вида по пакету с мусором, а еще «досталось» капоту, дискам и даже номерному знаку.

- Причину именно такой обиды на этот автомобиль не поняла, - пояснила ростовчанка, приславшая снимки в редакцию "КП". - Рядом стоят еще несколько машин, только они не на дороге, возможно, эта мешала проезду.

Стоит отметить, что "награждение" пакетами вполне в духе Ростова-на-Дону. Напомним, ранее подобное наказание постигло автоледи, которая в центре города припарковала свою черную иномарку так, что заблокировала доступ к мусорным бакам. В ответ - то ли мусорщики, то ли местные жители - решили ее проучить и расставили баки вокруг машины.

Досталось и номерному знакуФото: Оксана АРТЕМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU