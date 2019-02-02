2019-02-02T11:50:11+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Пацаева жители завалили мусором машину

Очевидец поделилась снимками с «КП-Ростов»
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Жители "наградили" водителя мусоромЖители "наградили" водителя мусоромФото: Оксана АРТЕМОВА
Изменить размер текста:

На Северном местные жители наказали автомобилиста, который припарковал машину частично на проезжей части. Иномарку превратили в елку, развесив на стеклах бокового вида по пакету с мусором, а еще «досталось» капоту, дискам и даже номерному знаку.

- Причину именно такой обиды на этот автомобиль не поняла, - пояснила ростовчанка, приславшая снимки в редакцию "КП". - Рядом стоят еще несколько машин, только они не на дороге, возможно, эта мешала проезду.

Стоит отметить, что "награждение" пакетами вполне в духе Ростова-на-Дону. Напомним, ранее подобное наказание постигло автоледи, которая в центре города припарковала свою черную иномарку так, что заблокировала доступ к мусорным бакам. В ответ - то ли мусорщики, то ли местные жители - решили ее проучить и расставили баки вокруг машины.

Досталось и номерному знаку Фото: Оксана АРТЕМОВА

Досталось и номерному знакуФото: Оксана АРТЕМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Строила шестиэтажку без разрешения: жительница Ростове-на-Дону обманула покупателей квартир на 21 млн рублей
В Ростове-на-Дону запустили акцию «Фронтовое письмо нашим Героям»
В Ростове-на-Дону автобусы большой вместимости пустят к аэропорту Платов
В Новочеркасске на таксиста напали пассажиры с отверткой
«Хорошие зубки»: поклонники оценили улыбку известной пловчихи Юлии Ефимовой
«Мужика тебе надо»: Откровенное фото модели из Ростова-на-Дон вызвало возмущение в Сети
ФК "Ростов": расписание матчей на март 2019 года
«Просто безумно красивая»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в эротичном платье рассказала, почему каждая должна носить корону
В Ростове-на-Дону испытывают уникальную установку, подготавливающую семена к проращиванию
В Ростовской области вспышка бешенства: заразилась домашняя собака
Третья жена футболиста Тарасова: «Меня просто похитил на двое суток собственный муж»
«Пью кокосовую воду и стала есть мясо»: Беременная Виктория Лопырева рассказала о своем питании
Милое пополнение: зоопарк Ростова-на-Дону показал снимки малыша гуанако и миниатюрных пони
В Ростове-на-Дону планируют запустить авиарейс с Калининградом
Погода на выходные 2-3 февраля 2019 в Ростове-на-Дону: будет плюсовая температура и без дождей
Защитник ФК "Ростов" Сверрир Ингасон перешел в греческий ПАОК
В Шахтах к шести годам приговорили мужчину, стрелявшего из травматического пистолета в полицейского
Погода на февраль 2019 в Ростове-на-Дону: обещают тепло и без шокирующих осадков
В Ростове-на-Дону к восьми годам приговорили мужчину, который зарезал знакомого в сарае
Под Ростовом сел на мель сухогруз «Lev Soldatov»
В Таганроге новый руководитель следственного отдела
«ЭР-Телеком» обеспечил интернетом завод «Еврокорм» в Ростовской области
Ветрогенераторы обеспечат электроосвещение обхода Аксая
Проверка завершена: все сообщения о заминировании в Ростовской области оказались ложными