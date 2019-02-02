В Ростове-на-Дону из-за массовой аварии на проспекте Стачки возникла большая пробка

СЕГОДНЯ 14:57 2019-02-02T14:57:05+03:00

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В субботу, 2 февраля, на проспекте Стачки, аккурат перед остановкой «Переходной мост», произошла массовая авария с участием трех машин (по другим данным - четырех). Как сообщают очевидцы, два автомобиля получили серьезные повреждения, на месте работают автоинспекторы.

- Судя по всему, кое-кто не держал дистанцию, а двигался очень быстро, в результате собрал кучу малу, - прокомментировали очевидцы.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на проспекте Стачки образовался двухкилометровый затор (северная сторона - к Западному), скорость движения не превышает пяти километров в час.

К слову, еще одна крупная авария произошла 2 февраля в Семикаракорске, где иномарка, протаранив два автомобиля, влетела в помещение АЗС, разбив дверь и разрушив стену из гипсокартона. Снимки последствий уже появились в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU