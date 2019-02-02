2019-02-02T15:07:40+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина угнал иномарку, когда хозяйка решила ее прогреть

Злоумышленника удалось задержать
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове задержали мужчину, который угнал машину.В Ростове задержали мужчину, который угнал машину.
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В пятницу, 1 февраля, в Ростове-на-Дону по горячим следам задержали мужчину, который угнал Opel.

- В дежурную часть отдела полиции № 2 (Железнодорожный район) обратилась местная жительница с заявлением о краже своего авто, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Она пояснила, что завела автомобиль, чтобы прогреть, а сама зашла домой за забытой сумкой, а когда вернулась - машину уже угнали.

Через несколько часов стражи порядка заметили автомобиль и задержали мужчину, который находился за рулем. 30-летний ростовчанин признался, что увидев заведенный автомобиль без владельца, не смог устоять перед таким искушением, он всего лишь решил немного покататься.

В отношении злоумышленника уже возбуждено уголовное дело, в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения (пока он задержан на трое суток).

ИСТОЧНИК KP.RU

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