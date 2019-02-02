В Кашарах благоустроят парк на площади 16 га

СЕГОДНЯ 18:02 2019-02-02T18:06:27+03:00

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В Кашарах за четыре года хотят благоустроить парк, который должен войти в число самых интересных в Ростовской области. О планах рассказал глава Кашарского района на встрече с губернатором донского региона.

Проект планируют реализовать в несколько этапов. Сначала будет благоустроена рыночную площадь, потом - веревочный и скейт парки, игровые площадки, зону барбекю, стадион и открытый амфитеатр.

- В этом году планируем провести работы на 26 млн рублей, - сообщил глава Кашарского района Иван Фалынсков, добавив, что общая стоимость проекта, который реализуется в рамках программы "Комфортная городская среда", составит 120 млн рублей.

Напомним, на реализацию программы «Комфортная городская среда» будет выделено почти 2 млрд рублей. Приоритет отдается креативным и интересным проектам зон отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU