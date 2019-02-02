В Ростове-на-Дону домушник похитил у дачника лодку

СЕГОДНЯ 18:16 2019-02-02T18:17:51+03:00

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Житель Ростова-на-Дону обратился в полицию с просьбой о помощи. Неизвестный проник на территории его садового участка, откуда стащил алюминиевую лодку.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали 28-летнего злоумышленника, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Полицейские выяснили, что подозреваемый сдал похищенную алюминиевую лодку, стоимостью 25 тысяч рублей, на металлолом, а вырученные деньги потратил.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, на время расследования которого ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, также в Ростове задержали мужчину, который угнал у девушки автомобиль. Хозяйка оставила машину прогреваться, вернувшись на несколько минут за забытой сумкой, этого времени хватило прохожему, чтобы похить авто.

ИСТОЧНИК KP.RU