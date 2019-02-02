В Ростове-на-Дону три дня будут отключать свет

СЕГОДНЯ 18:34 2019-02-02T18:34:11+03:00

На следующей неделе в Ростове будут отключать свет

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Администрация донской столицы распространила официальное сообщение об отключении электроэнергии с 4 по 6 февраля. Причина - проведение плановых технических работ. В частности, из-за реконструкции воздушной линии обесточат улицу Факельную и переулок Нефтекачка. Подача электричества будет прекращаться в рабочие часы - с 09:30 до 17:00.

МКП «Ростгорсвет» приносит извинения за причиненные неудобства.

Напомним, ранее администрация предупредила об ограничении движения в городе. В связи с производством работ по монтажу водопровода к жилому дому №94/92 по улице Красноармейской с 16 февраля по 16 марта закроют проезд по переулку Островского (от Максима Горького до Красноармейской).

С 12 февраля по 31 мая будет частично ограничено движение транспортных средств на следующих участках:

- ул. 1-я Луговая (от ул. Пойменная до ул. 2-я Луговая);

- ул. Доватора (от №146ж до №164);

- ул. 5-й проезд Доватора; - ул. Шоссейная (от №49а до ул. Пойменная); -

- ул. Пескова (от ул. Малиновского до пер. Машиностроительный).

ИСТОЧНИК KP.RU