В МЧС предупредили о сильном гололеде в Ростовской области в ближайшие два дня

СЕГОДНЯ 09:03 2019-02-03T09:03:19+03:00

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Как сообщили в главном управлении МЧС по Ростовской области со ссылкой на гидрометцентр, на территории донского региона в течение всего воскресенья, 3 февраля, а также в ночь на понедельник и сам первый рабочий день новой недели ожидается сильная гололедица.

- Местами 3 февраля ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» спасательном главке. - Ночью и утром местами туман, гололедно-изморозевые явления. Ветер восточный и юго-восточный — до 5-10 м/с. А температура будет меняться — перепадами с плюсовых на минусовые значения.

ГИБДД в свою очередь просит водителей быть крайне внимательными на дорогах — строго соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.

ИСТОЧНИК KP.RU