В Ростовской области при пожаре погиб человек

СЕГОДНЯ 10:26 2019-02-03T10:26:26+03:00

За сутки в регионе произошло пять пожаров. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Еще двоих удалось спасти во время тушения другого возгорания

Изменить размер текста: A A

В пожаре, который произошел в минувшую субботу, 2 февраля, на окраине Новошахтинска, погиб человек.

- Это случилось в 22.42 в одноэтажном частном доме на ул. Власть Советов, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном главке МЧС. - В тушении принимали участие восемь человек личного состава, две единицы спецтехники: справиться с огнем удалось буквально за четверть часа, однако человека спасти не получилось.

В настоящее время с обстоятельствами случившегося разбираются дознаватели.

Всего на территории донского региона за минувшие сутки произошло пять пожаров. В одном из них, тоже в частном доме, но в Таганроге (на ул. Мостовой), спасли двоих жильцов.

ИСТОЧНИК KP.RU