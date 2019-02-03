Сити-менеджер Ростова-на-Дону распорядился построить остановку рядом с новой поликлиникой в мкр. Суворовском

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-03T11:00:15+03:00

Виталий Кушнарев в ходе своей рабочей поездки в Суворовский посетил детскую и взрослую поликлиники, построенные в новом микрорайоне. Фото: пресс-служба горадминистрации Ростова-на-Дону.

Виталий Кушнарев анонсировал строительство в этом микрорайоне еще одной школы и учреждений здравоохранения

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Глава горадминистрации южной столицы Виталий Кушнарев в ходе своей рабочей поездки в мкр. Суворовский дал поручение построить остановку рядом с новой поликлиникой.

- Она здесь очевидно нужна, чтобы и маленьким ее посетителям с их родителями, и взрослым было удобнее добираться и разъезжаться, - отметил ростовский градоначальник, посетив недавно открывшееся медучреждение, одна половина которого — филиал детской поликлиники №18, другая — это взрослое отделение от 41-й поликлиники.

Первая рассчитана на обслуживание более 3,5 тысячи детишек, проживающих сегодня в Суворовском (там работают участковые педиатры, есть пункт забора анализов, процедурный, прививочный, массажный и физиопроцедурный кабинеты, а также УЗИ и неотложной помощи). Вторая, взрослая часть, способна обеспечить до 70 посещений в смену, для чего там трудятся работают 9 врачей и 10 медсестер.

Из городской казны на оснащение обеих поликлиник, детской и взрослой, было направлено более 32 млн рублей.

- Конечно, работа этих поликлиник повысит доступность и качество оказания медицинской помощи не только населению Суворовского, но и жителям прилегающих садовых участков, - отметил Виталий Кушнарев. - Но наша задача — приступить к проектированию второй школы в микрорайону, думать также об еще одной поликлинике уже сейчас, потому что сегодня этим медучреждением текущую потребность мы закроем, но надо действовать на перспективу, понимая, что Суворовский будет развиваться, расти.

Сити-менеджер пояснил, что городские власти рассчитывают при этом привлечь инвесторов в микрорайон.

- У нас здесь есть земельный участок площадью более 200 гектаров, пытаемся сюда затащить инвесторов, поскольку понимаем, что за этим — все: и налоги, и рабочие места, и развитие в целом, - подчеркнул Кушнарев, отвечая на вопрос «КП». - Работа эта продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU