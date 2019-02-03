2019-02-03T11:40:30+03:00
Спорт

ГК «Ростов-Дон» обыграл «Будучность» в матче Лиги чемпионов

Поединок в южной столице завершился со счетом 24:22
Александр СТЕПАНОВ
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Игра выдалась очень напряженной. Фото: ГК "Ростов-Дон".Игра выдалась очень напряженной. Фото: ГК "Ростов-Дон".
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Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» сумел одержать победу во втором матче основного этапа Лиги чемпионов над черногорской командой «Будучность», которую подопечные Мартина Амброса принимали на своей площадке во Дворце спорта.

В течение практически всей встречи игра шла на равных — все попытки ростовчанок вырваться вперед их черногорские гостьи старались, по возможности, тут же нивелировать. И уже в самой концовке, за десять минут до окончания матча, «Ростов-Дону» удалось оторваться на три мяча — один, впрочем, черногоркам удалось отыграть, но не более того. Поединок завершился со счетом 24:22, причем, ровно треть всех мячей в составе ростовчанок записала на свое имя Анна Сень.

Следует также отметить, что ростовской команде пришлось играть без еще одного из своих лидеров - Анны Вяхиревой, получившей травму руки в предыдущем матче Лиги чемпионов против французского «Меца» (его «Ростов-Дон» проиграл — 29:25).

ИСТОЧНИК KP.RU

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