В Ростове-на-Дону горожане требуют убрать светофор, провоцирующий ДТП

СЕГОДНЯ 14:00 2019-02-03T14:00:18+03:00

Изменить размер текста: A A

На сервисе горадминистрации «Активный ростовчанин» появилась петиция с требованием демонтировать светофор, установленный на перекрестке пер. Днепровского и ул. Каскадной.

- После установки этого светофора люди получили негатив и постоянные пробки, связанные с некорректной его работой! - утверждает автор обращения Виктор Григорьев. - Он может сам отключиться, а на середине пути — у него, бывает, загорается красный или зеленый. Могли бы поставить просто кнопку для пешеходов. Он только провоцирует людей нарушать (Правила дорожного движения) из-за жуткого скопления транспорта. Без него все было замечательно.

Как альтернативу ростовчанин предлагает установить кнопку включения зеленого сигнала на пешеходном переходе «по требованию».

Для того, чтобы петиция была рассмотрена властями, ей необходимо набрать пятьсот голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU