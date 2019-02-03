2019-02-03T14:22:16+03:00
Общество

Бонус для бутерброда: ростовчанин обнаружил металлический болт в «Варшавской» колбасе

Народ шутит, что это — обогащенный «железом» мясной продукт
Александр СТЕПАНОВ
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Об такую начинку и зубы сломать можно легко. Фото: ВК, паблик "Ростов главный".Об такую начинку и зубы сломать можно легко. Фото: ВК, паблик "Ростов главный".
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Неприятный сюрприз обнаружил покупатель «Варшавской» колбасы, приобретенной им в продуктовом магазине в центре Ростова-на-Дону: когда начал разрезать ее, чтобы сделать бутерброд, наткнулся на... металлический болт, неведомым образом оказавшийся внутри «батона».

- Колбаса, произведенная в Краснодарском крае: очень интересная находка, - прокомментировал ситуацию покупатель.

Часть пользователей соцсетей, комментируя пост, посоветовала ему обратиться в Роспотребнадзор. Другие, впрочем, рекомендуют лучше отнестись к случившемуся с юмором:

- Просто колбасный завод работает вместе со стоматологией, - шутят одни Интернет-пользователи.

- Нет, это — колбаса, обогащенная «железом», - веселятся другие.

- Да что вы ноете? - удивляются, тем временем, третьи. - Ну, бывает такое: что там, думаете, специалист с ювелирной тонкостью делает вам колбасу, которая стоит 150 рублей за килограмм? В любом деле могут случиться погрешности...

ИСТОЧНИК KP.RU

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