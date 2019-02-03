В Таганроге водитель квадроцикла погиб в ДТП с легковушкой
От удара он вылетел на асфальт. Его пассажир госпитализирован
Судя по всему, столкновение произошло на большой скорости. Фото: соцсети.
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Смертельная авария произошла в ночь на воскресенье, 3 февраля, в Таганроге — на ул. Петровской, неподалеку от сквера Петра Первого.
- Около 3.00 квадроцикл, за рулем которого находился 32-летний местный житель, врезался на перекрестке с Hyundai I30 под управлением 40-летнего водителя, - сообщили подробности в управлении ГИБДД по Ростовской области. - От удара водитель квадроцикла вылетел с сиденья на асфальт и от полученных травм скончался на месте происшествия. Его 31-летний пассажир госпитализирован, по факту случившегося проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU