2019-02-03T15:21:07+03:00
Происшествия

В Таганроге водитель квадроцикла погиб в ДТП с легковушкой

От удара он вылетел на асфальт. Его пассажир госпитализирован
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Судя по всему, столкновение произошло на большой скорости. Фото: соцсети.Судя по всему, столкновение произошло на большой скорости. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Смертельная авария произошла в ночь на воскресенье, 3 февраля, в Таганроге — на ул. Петровской, неподалеку от сквера Петра Первого.

- Около 3.00 квадроцикл, за рулем которого находился 32-летний местный житель, врезался на перекрестке с Hyundai I30 под управлением 40-летнего водителя, - сообщили подробности в управлении ГИБДД по Ростовской области. - От удара водитель квадроцикла вылетел с сиденья на асфальт и от полученных травм скончался на месте происшествия. Его 31-летний пассажир госпитализирован, по факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области молодой рецидивист ограбил магазин игрушек
Бонус для бутерброда: ростовчанин обнаружил металлический болт в «Варшавской» колбасе
В Ростове-на-Дону горожане требуют убрать светофор, провоцирующий ДТП
ГК «Ростов-Дон» обыграл «Будучность» в матче Лиги чемпионов
Сити-менеджер Ростова-на-Дону распорядился построить остановку рядом с новой поликлиникой в мкр. Суворовском
В Ростовской области при пожаре погиб человек
В МЧС предупредили о сильном гололеде в Ростовской области в ближайшие два дня
В Ростове-на-Дону три дня будут отключать свет
В Ростове-на-Дону домушник похитил у дачника лодку
В Кашарах благоустроят парк на площади 16 га
В Ростове-на-Дону мужчина угнал иномарку, когда хозяйка решила ее прогреть
В Ростове-на-Дону из-за массовой аварии на проспекте Стачки возникла большая пробка
В Ростове-на-Дону на Пацаева жители завалили мусором машину
Строила шестиэтажку без разрешения: жительница Ростове-на-Дону обманула покупателей квартир на 21 млн рублей
В Ростове-на-Дону запустили акцию «Фронтовое письмо нашим Героям»
В Ростове-на-Дону автобусы большой вместимости пустят к аэропорту Платов
В Новочеркасске на таксиста напали пассажиры с отверткой