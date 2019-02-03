В Ростовской области молодой рецидивист ограбил магазин игрушек

СЕГОДНЯ 16:23 2019-02-03T16:23:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Аксае вор вскрыл магазин детских игрушек: свернутый замок на металлопластиковой двери обнаружили утром, придя на работу, сотрудники — и, соответственно, сразу позвонили в полицию.

- Как выяснилось, были украден соответствующий профилю торговой точки товар — куклы, машинки, конструкторы, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном главке МВД. - Общая стоимость ущерба составила около шести тысяч рублей.

Впору, конечно, было предположить, что магазин ограбил некто, не доигравший в своем детстве или «немного» запоздавший с новогодним подарком для своего чада, но правда оказалась, как всегда, прозаичнее: 25-летний местный житель, ранее уже судимый за кражу, похитил игрушки ради перепродажи на оптовом рынке.

Сейчас он задержан, дает признательные показания. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по привычной для него статье УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU