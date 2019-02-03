2019-02-03T18:07:12+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону парень на иномарке прокатился по ступеням пешеходной лестницы в парке

А когда его обвинили в нарушении ПДД, он заявил, что был вынужден сделать это, поскольку его машину заблокировали на парковке
Александр СТЕПАНОВ
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Многих вид проезжающей по пешеходной лестнице машины не на шутку возмутил. Фото: ВК, паблик "Ростов главный".Многих вид проезжающей по пешеходной лестнице машины не на шутку возмутил. Фото: ВК, паблик "Ростов главный".
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Об инциденте, произошедшем в Студенческом парке ДГТУ, в районе НИИ радиосвязи, стало известно благодаря сделанному очевидцами фото.

- Чудак захотел спуститься по лестнице и застрял, - подписал выложенный в соцсети снимок его автор. - Перила мешали открыть двери и ему пришлось вылезать через багажник.

Впрочем, как выяснилось, у того, кто сумел поймать нужный момент, просто очень хорошо работает фантазия: его опроверг сам водитель, который утверждает, что проезд по ступенькам прошел без последствий.

- Я не застревал на лестнице, а за пару минут ее проехал, - заявил Александр М. - Меня на парковке «подперли» около пятнадцать автомобилей, и один из них не оставил номера телефона! А мне срочно нужно было выехать — за 60 км от Ростова-на-Дону. Я ничего не поцарапал, лестницу не испортил! Знаю, что нельзя так делать, извиняюсь, если кому доставил дискомфорт! Перед тем, как писать оскорбления в мой адрес, подумайте о том, что ситуации бывают разные. Там дорога - спустился по лестнице, и все. А вы что, все правильно делаете в жизни, все поворотники включаете, или паркуетесь по правилам? Я не ехал по парку, просто с парковки через лестницу — и на дорогу. Поэтому не нужно сочинять про эвакуатор про то что я через багажник вылазил!

Впрочем, большинство комментаторов эти объяснения не устроили: молодого человека обвинили в нарушении Правил дорожного движения, призвав ГИБДД наказать его за это.

ИСТОЧНИК KP.RU

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