2019-02-04T08:47:17+03:00
Общество

Как сделать беседку идеальным местом для отдыха и шашлыков в любое время года? На помощь приходят мягкие окна

Хотите отметить большой семейный праздник или провести выходные в теплой беседке с мангалом, а за окном снег и слякоть? Нет ничего невозможного. Достаточно заказать установку мягких окон в Ростове
Наталья ВЕСНИНА
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Фото: предоставлено компанией «Мягкие окна-LUX»Фото: предоставлено компанией «Мягкие окна-LUX»
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Что может быть лучше отдыха на природе в уютной беседке или на просторной террасе? Свежий воздух и тишина превращают простые посиделки в настоящую психотерапию. Думаете, что это возможно только в теплое время года и с наступлением холодов придется возвращаться в дом? Вовсе нет! Для того чтобы использовать беседку в любое время года, нужно сделать всего одну вещь - установить мягкие окна.(читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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